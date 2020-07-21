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Honor V40 amiral gemilerini kıskandıracak özelliklerle dolu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni üst segment telefonlarını tanıtmaya tam gaz devam ediyor. Honor şimdi de MediaTek’in uygun fiyatlı 5G modem barındıran güçlü işlemcisi Dimensity 1000+’lı telefonlar üretecek. Honor V40 ailesi olarak tanımlanan bu seride üç farklı model yer alacak.

Honor V40 amiral gemilerini kıskandıracak özelliklerle dolu

V40, V40 Pro ve V40 Pro Plus olarak kategorize edilecek olan bu modellerin tamamında Dimensity 1000+ yonga seti bulunacak. Düz ve Pro modelde 8 GB RAM yer alacakken, Pro+ modelde ise 12 GB RAM opsiyonu da yer alacak.

İŞTE HONOR V40 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Düz ve Pro modelde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Ancak Pro ve Pro+ modelinde ise 120 Hz tazelemeli ve iki ön kamera için çift nokta çentikli AMOLED ekran bulunacak. Tüm modellerin ekranları çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 6 ile korunacak.

V40’da 32 Megapiksel ön kamera Pro ve Pro+ modellerinde ise 32 Megapiksel + 3D ToF ön kamera kurulumu yer alacak.

Düz ve Pro modelin arkasında; 64 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel  çözünürlüğünde kamara yer alacak. Pro+ modelde ise 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel kamera kurulumu yer alacak. Bu modelde çift OIS yer alacak.

Düz ve Pro+ model 4.200 mAh kapasiteli batarya ile gelecekken, Pro modelde 4.300 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Düz ve Pro modelde 40W hızlı şarj yer alacak. Ancak Pro+ modelde ise 66W hızlı şarja yer berilecek.

İŞTE MUHTEMEL FİYATI

470 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan V40 ailesi özellikleri ile resmen amiral gemisi modellerine göz dağı verecek diyebiliriz.

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