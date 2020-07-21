Honor V40 amiral gemilerini kıskandıracak özelliklerle dolu

V40, V40 Pro ve V40 Pro Plus olarak kategorize edilecek olan bu modellerin tamamında Dimensity 1000+ yonga seti bulunacak. Düz ve Pro modelde 8 GB RAM yer alacakken, Pro+ modelde ise 12 GB RAM opsiyonu da yer alacak.

İŞTE HONOR V40 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Düz ve Pro modelde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Ancak Pro ve Pro+ modelinde ise 120 Hz tazelemeli ve iki ön kamera için çift nokta çentikli AMOLED ekran bulunacak. Tüm modellerin ekranları çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 6 ile korunacak.

V40’da 32 Megapiksel ön kamera Pro ve Pro+ modellerinde ise 32 Megapiksel + 3D ToF ön kamera kurulumu yer alacak.

Düz ve Pro modelin arkasında; 64 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamara yer alacak. Pro+ modelde ise 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel kamera kurulumu yer alacak. Bu modelde çift OIS yer alacak.

Düz ve Pro+ model 4.200 mAh kapasiteli batarya ile gelecekken, Pro modelde 4.300 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Düz ve Pro modelde 40W hızlı şarj yer alacak. Ancak Pro+ modelde ise 66W hızlı şarja yer berilecek.

İŞTE MUHTEMEL FİYATI

470 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan V40 ailesi özellikleri ile resmen amiral gemisi modellerine göz dağı verecek diyebiliriz.

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