Honor V40 görüntüleri sızdırıldı

Honor ayrıca Weibo’da, V40’ı gösteren bir video klip de yayınladı. Görünüşe göre, akıllı telefon, çift selfie kamerası için sol üst köşede hap şeklinde bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahip.

Çerçevenin sağ tarafında ses tuşları ve bir güç düğmesi mevcut. Telefonun alt kısmında ise bir SIM kart yuvası, mikrofon ve hoparlörle çevrili USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Klipte cihazın arka kısmını ne yazık ki göremiyoruz. Ancak koruyucu kılıfının sızdırılmış görüntüleri, akıllı telefonun arka kısmının Huawei nova 8 Pro 5G’ye benzeyeceği ipucunu veriyor. Daha önce sızan haberlerde telefonun arkasının dairesel kamera adası şeklinde olacağını duymuştuk. Ancak kılıf görüntülerine bakılırsa, cihazın arka kısmının tasarımı daha farklı olacağı kesinleşmiş oldu.

Honor henüz V40’ın özelliklerini detaylandırmadı, ancak söylentilere göre akıllı telefon Dimensity 1000+ SoC tarafından desteklenecek ve 120Hz ekrana sahip olacak.

Honor V40, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj cihazları ile ile onaylandı. Ancak cihazın pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok. Cihazın fiyatı hakkında da henüz mevcut bir bilgi yok. Ocak 18’deki tanıtımdan sonra cihaz hakknda daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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