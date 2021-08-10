HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor V7 Pro’nun özellikleri belli oldu

Honor V7 Pro’nun özellikleri belli oldu

10.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yeni cihaz Çin’de Honor V7 Pro olarak adlandırılmış durumda. Uluslararası basın bülteninde ise Honor ViewPad 6 olarak biliniyor.

Honor V7 Pro’nun özellikleri belli oldu

Bununla birlikte, Agarwal’a göre yeni tablet 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 267 PPI, 120Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahip 11 inç LCD panele sahip olacak. MediaTek Kompanio 1300T işlemci ile güçlendirilecek.

İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Cihaz, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB gibi çoklu depolama konfigürasyonlarında satışa sunulacak. Yazılıma gelince, Magic UI 5.0’ı çalıştıracak. Ancak ne yazık ki, gelen bilgilerde temeldeki işletim sistemi adından bahsetmiyor. Söylentilere göre Honor’un mobil işletim sisteminin yeni sürümü, en azından Çin’de HarmonyOS tabanlı olabilir.

Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatıHonor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı

Ayrıca, ürün arka tarafında 13MP birincil sensör ve 2MP makro sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak. 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 7.250mAh pil ile desteklenecek.

Tablet, LTE ve yalnızca WiFi varyantlarında sunulacak. 252.1mm x 163.6mm x 7.2mm boyutlarında ve 485 gram ağırlığında olacak.

Son olarak, resmi teaser'lara göre, Honor V7 Pro'da USB-C portu yer alacak ve hem kalemle hem de klavye aksesuarı ile kullanılabilecek.

Honor farklı bir çizgide izlemeye devam ediyorHonor farklı bir çizgide izlemeye devam ediyor

Samsung Galaxy Z Fold 3, S Pen ile birlikte gelecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Galaxy A52s 5G yakında geliyorGalaxy A52s 5G yakında geliyor
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.