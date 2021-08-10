Honor V7 Pro’nun özellikleri belli oldu

Bununla birlikte, Agarwal’a göre yeni tablet 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 267 PPI, 120Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahip 11 inç LCD panele sahip olacak. MediaTek Kompanio 1300T işlemci ile güçlendirilecek.

İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Cihaz, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB gibi çoklu depolama konfigürasyonlarında satışa sunulacak. Yazılıma gelince, Magic UI 5.0’ı çalıştıracak. Ancak ne yazık ki, gelen bilgilerde temeldeki işletim sistemi adından bahsetmiyor. Söylentilere göre Honor’un mobil işletim sisteminin yeni sürümü, en azından Çin’de HarmonyOS tabanlı olabilir.

Ayrıca, ürün arka tarafında 13MP birincil sensör ve 2MP makro sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak. 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 7.250mAh pil ile desteklenecek.

Tablet, LTE ve yalnızca WiFi varyantlarında sunulacak. 252.1mm x 163.6mm x 7.2mm boyutlarında ve 485 gram ağırlığında olacak.

Son olarak, resmi teaser'lara göre, Honor V7 Pro'da USB-C portu yer alacak ve hem kalemle hem de klavye aksesuarı ile kullanılabilecek.

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