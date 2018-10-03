Honor View 10 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı!

Huawei’nin alt markası olan ve ülkemizde başarılı işlere imza atan Honor, güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Google’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı Android 9.0 Pie güncellemesi için elini çabuk tutan Honor, bugün View 10 modeli için bu güncellemeyi indirime sundu.
Avrupa ülkelerinde başlatılan 9.0.0.108 yapı numaralı güncelleme ile Honor View 10 modeli Android 9.0 Pie sürümüne kavuşuyor. Ayrıca bu güncelleme ile EMUI 9.0 arayüzü sisteme ekleniyor. Honor’un belli başlı modellerinde yer alan ve işlemciyi hızlandıran GPU Turbo 2.0 özelliği de bu güncelleme ile sisteme dahil ediliyor.
Android 9.0 Pie sürümü ile Honor View 10 daha stabil ve daha akıcı bir performans sunuyor. Ayrıca Android Pie ile gelen API’lar da Honor View 10’a ekleniyor. Şimdilik belli başlı Avrupa ülkelerinde OTA üzerinden indirime sunulan güncellemenin, önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye de geleceğini düşünüyoruz.
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