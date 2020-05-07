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Honor X10 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Honor Çin’in ünlü sosyal medyası Weibo’da Honor X10 modelinin 5G teknolojisine sahip olacağını duyuran bir poster fotoğrafı yayınladı. Her ne kadar telefon hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da Honor X10 5G’nin teknik özellikleri TENAA’da ortaya çıktı.

Honor X10 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu!

TENAA’da yer alan bilgilere göre telefon gücünü 8 çekirdekli 2.36GHz hızına sahip Kirin 820 yonga setinden alacak. Bu yonga setini yine Honor tarafından geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Honor 30S’den hatırlıyoruz. Bu tonga setinde ana işlemci olarak Single-core 2.36 GHz Cortex-A76 birinci yardımcı işlemci olarak Triple-core 2.22 GHz Cortex-A76 ikinci yardımcı işlemci olarak ise Quad-core 1.84 GHz ARM Cortex-A55 yer alıyor. Yonga seti içinde grafik işlemcisi olarak Mali-G57 MP6 GPU yer alıyor. Honor 30S’te 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyordu. Honor X10 5G için bu özelliklerin bulunup bulunmadığını şimdilik bilmiyoruz.

HONOR X10 5G ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Honor X10, 6.63 inçlik 1080×2400 (FHD+) piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Ön kısımda delikli ekran kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Bu delikli ekranda yer alacak olan kamera 16MP çözünürlüğünde olacak. Arka gövdede yer alan Sony IMX600y 40MP sensöre ek olarak 8MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı bir kamera 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro lens yer alıyor. 8MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı bir kameranın ve 2MP çözünürlüğündeki makro lensin diyafram açıklığı çok yüksek ihtimalle f/2.4 olacak.

Honor X10, 4200mAh’lık bir bataryaya sahip olacak. Telefonun 22.5W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. Ayrıca telefonda ekran içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunmayacak. Bu aslında sizi mutlu edebilir çünkü ekran içi parmak izi okuyucuların performansı şimdilik çok iyi değil. Parmak izi okuyucu yan tarafta yer alan güç düğmesinin üzerinde yer alacak. Oldukça pratik. Telefon hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın ve yorum yapmayı unutmayın.

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