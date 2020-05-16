Honor X10 modeline ait tüm bilgiler netleşti

Tasarımsal açıdan bir bakışta Galaxy S20’yi andıran telefon kamera kurulumu ile rakiplerine ders verecek gibi görünüyor. Telefonda; 40 Megapiksel Sony IMX600 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörlü arka kamera kurumunun yer alması bekleniyor.

Ön tarafta ise pop-up mekanizmaya yerleştirilmiş 16 Megapiksellik kamera bulunacak. Maliyeti düşürmek adına OLED ekrana yer vermeyen firma, 6.63 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekranı bu modelinde kullanacak. Parmak izi okuyucusu LCD’ye entegre edilemediği için telefonun yan bölümünde fiziki olarak yer alacak.

300 ila 350 dolar arasında fiyata sahip olacak olan bu modelde 1 x Cortex-A76 2.36GHz + 3 x Cortex-A76 2.22GHz + 4 x Cortex-A55 1.84 GHz çekirdeklerinin oluşturduğu Kirin 820 5G yonga seti bulunacak. 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonlarına ise 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi eşlik edecek. 256 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip olacak olan bu telefonun Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

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