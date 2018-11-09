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Hook’tan İran Uyarısı

09.11.2018 00:42 | Son Güncelleme

Amerika’nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook İran’la ticaret yapmamaları konusuda ülkeleri uyardı. İran’ın gemicilik sektörüyle iş yapacak ülkeleri uyarmak istiyoruz diyen Hook, “eğer İran gemileri limanlarınızı arar ya da karasularınızdan geçerse bu beraberinde büyük bir risk getirir” dedi

Hook’tan İran Uyarısı

Amerika’nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook İran’la ticaret yapmamaları konusuda ülkeleri uyardı. İran’ın gemicilik sektörüyle iş yapacak ülkeleri uyarmak istiyoruz diyen Hook, “eğer İran gemileri limanlarınızı arar ya da karasularınızdan geçerse bu beraberinde büyük bir risk getirir” dedi. Hook, “Amerika tavsiyemizi dinleminiz çağrısı yapıyor” ifadesini kullandı.

Amerika’nın İran’a uyguladığı yaptırımların İran’ın liman operasyonlarıyla enerji sektörü ve gemi inşaatı sektörlerini de kapsadığını açıkladı. Hook bu yaptırımların maksimum baskı kampanyasında kilit önemde olduğunu kaydetti.

Amerikalı özel temsilci İran’ın enerji sektörünün bu ülkenin ihracat gelirinin yüzde 80’nini oluşturduğunu hatırlattı ve bu kaynağın teröristleri desteklemek ve Ortadoğu’daki devrimci darbeleri devam ettirmek için kullanıldığını iddia etti.

Sigorta sektörüne de yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Hook, İranlıların kendi sigorta şirketlerini kullanacaklarını beklediklerini söyledi. Hook, herhangi bir tanker kazasında da İranlı şirketlerin bunu karşılayacak gücü olmadığını söyledi.

Hook’a göre bu özellikle İran’ın petrol tankerleri için önemli. Amerikalı özel temsilci tanker kazalarının pahalı olduğuna dikkat çekti.

Hook, amaçlarının petrol fiyatlarının artmaması olduğunu söyledi, bunun aksinin Amerikalı tüketicelere zarar vereceğini vurguladı.

Hook, önümüzdeki 6 ay boyunca diplomatik ilerlemeyi, petrol fiyatlarını takip edeceklerini de söyledi.

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