Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci duruşmasında, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile tutuksuz sanıklar eski polis memuru Muhammed Ulaşlı ve emekli emniyet müdürü Muhsin Armağan hazır bulundu. Diğer sanıklar Erol Darcan ve Taner Ballı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada sanıklar Ulaşlı ile Armağan'ın savunmaları dinlendi.

Söz konusu tarihte Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığını ve takviye kuvvet olarak Hopa'da görevlendirilen grupta yer aldığını belirten Ulaşlı, olay günü polise taş ve sandalyelerle saldıran gruba karşı amirinin talimatıyla gazla müdahalede bulunduklarını söyledi.

Olayların başlamasından 15 dakika sonra kendi kullandığı gazın bittiğini öne süren Ulaşlı, Metin Lokumcu'yu tanımadığını, ayrıca Lokumcu'nun bulunduğu yer ile görev yerinin farklı bölgelerde olduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.

Diğer sanık Armağan ise o dönemde Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını ifade ederek, "Vali bey ve diğer ilgililerle Sarp Sınır Kapısı'nda Başbakan'ı beklerken Hopa ilçe merkezinde bir topluluğun gösteri yaptığı bilgisi geldi. Vali beyin talimatıyla olay yerine geçtim. Polise karşı taş yağmuru vardı. Ben mesleğim gereği birçok yerde görev yaptım ama bu kadar çok taş atılan bir yer görmedim. Hopa'nın cadde ve sokaklarında bu kadar taş yoktur. Belki dışardan getirilmişti o gün." dedi.

Olayların başlamasının ardından mülki idare amirinin, topluluğun dağıtılması yönünde talimat verdiği anlatan Armağan, "Olaylarda 15'e yakın polis arkadaşımız da yaralandı. Metin Lokumcu da benim için herkes gibi bir vatandaştır. Ölümü beni de üzmüştür ancak bizleri bir karşı taraf gibi göstermeleri çok yanlış. Keşke o gün grup dağılsaydı ve olaylar bu noktaya gelmeseydi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanı ve Lokumcu'nun avukatlarınca, bilirkişi raporunda yer alan bazı hususlar ile olay gününe ait fotoğraflar üzerinden sanıklar Ulaşlı ve Armağan'a çeşitli sorular yöneltildi.

Duruşmada, olayların yaşandığı gün Hopa'da bulunan Kamil Ustabaş, Mustafa Özgüven, Yalçın Kaptan, Osman Zeki Yakut, Necdet Altunkaya, Şenol Çelik ve Recep Demirci de tanık olarak dinlendi.

Tanıklar beyanlarında, olay gününde polis tarafından orantısız güç ve gaz kullanıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, mazeretleri dolayısıyla şu ana kadar savunmalarını yapmayan tutuksuz sanıklar Erol Darcan ve Taner Ballı hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, daha önce ifadeleri alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve gerektiğinde SEGBİS ile bağlanılmasına, aralarında eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Mehmet Yüksel'in de bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Sol Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ile bazı illerin baro temsilcileri de takip etti.

- Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davanın ilk 2 duruşması Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, görevsizlik kararı sonucu yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesinde sürmesine karar verilmişti.

