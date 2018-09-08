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Hopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlendi.

Hopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüş

Uğur AYDIN/HOPA(Artvin),(DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi'nin de bir süre eşlik etmesi dikkat çekti. Selvi, olayın faillerini en kısa sürede bulacaklarını belirterek, "Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu" dedi.
Olay, 27 Ağustos'ta Hopa Terminali'nde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, olayın faillerin yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ, FAİLLERİN BULUNULMASI İSTENDİ
Hopa ilçesinde, Hopaspor Taraftarlar Grubu ve bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yürüyüş düzenlendi, taksi şoförü İshak Köse'nin öldürülmesine ilişkin olayın faillerinin bulunulması istendi. Hopa Terminal alanından başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Öldürülen taksici Köse'nin fotoğrafının da yer aldığı 'Katilleri bulalım' yazılı pankartla yürüyen kalabalık "İshak sen bizim her şeyimizsin" sloganı attı. Yürüyüşe, Köse'nin taksici meslektaşları da katıldı. Taksiler araçlarıyla kalabalığın önünde konvoy oluşturup ilerledi, korna çalarak tepkilerini dile getirdi. Taksi konvoyunun önünde öldürülen Köse'nin kullandığı 08 T 1112 plakalı taksi yer aldı.
EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI
Yürüyüşe Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi'nin de bir süre eşlik etmesi dikkat çekti. Selvi, yürüyüş öncesi yapılan basın açıklamasında söz alarak konuştu, olayın faillerini en kısa sürede bulacaklarını söyledi. Selvi, “Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu. Onu yakalamadan ben kendi teşkilatıma huzur vermiyorum. Her gün peşindeyiz inşallah en kısa sürede alacağız” dedi.
'KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ'
Yürüyüş öncesi kalabalık adına konuşan Hopaspor Taraftar Grubu Başkanı Engin Korkmaz da, katillerin bir an önce bulunmalarını istedi. Korkmaz, "Amacımız İshak Köse kardeşimizin katillerinin bir an önce bulunması için bir kamuoyu oluşturmak. Burada kendi sevdiği renkler için toplandık burada. Tribünümüzden bir kardeşimizdi. Hem de Hopalı canımız ciğerimiz. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyoruz. Bunun için de yetkililerin ellerini çabuk tutmasını istiyoruz” diye konuştu.
'YAKALANSIN ŞU CANİLER'
Öldürülen taksi sürücüsü İshak Köse’nin amcası Sela Köse ise çok üzgün olduklarını kaydederek, " Çok üzüntülüyüz, Hopa halkı da bu gün gördüğünüz gibi bizlere destek çıktı. Tüm Hopa halkına buradan teşekkür ediyorum. Yakalansın şu caniler de biz de rahat edelim” ifadesinde bulundu.
Yürüyüş, daha sonra Hopa ilçe stadyumunda son buldu.

FOTOĞRAFLI

Hopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüşHopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüşHopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüşHopa'da taksici cinayetinin çözülmesi için yürüyüş

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