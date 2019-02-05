HABER

Hopa'da taksiciyi öldürdü, Gürcistan'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi(25) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Kenan K., Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yakalandı.

Hopa'da taksiciyi öldürdü, Gürcistan'da yakalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi(25) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Kenan K., Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yakalandı. Türk ve Gürcü Polisi'nin ortak çalışmasıyla saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, Türk makamlarına teslim edilecek.
Olay, 27 Ağustos 2018'de, Hopa Terminali'nde meydana geldi. Taksici İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan bir grubu uyarmak istedi. Ancak tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, gruptan bir kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, polis olayın faillerini yakalanmak için harekete geçti.
TİFLİS'TE YAKALANDI
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, kavga sırasında tabancayı ateşleyerek, taksiciyi öldüren kişinin Kenan K. olduğunu belirledi. Kenan K.'nın Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi. Türk ve Gürcü Polisi'nin yaptığı ortak çalışma sonunda şüpheli, Tiflis'te saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kenan K.'nın Türk makamlarına teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Hopa'da taksiciyi öldürdü, Gürcistan'da yakalandı

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Otobüs sürücüsü fenalaşan kadının hayatını kurtardıOtobüs sürücüsü fenalaşan kadının hayatını kurtardı
Palu'da 4 kilo esrar ele geçti, 2 kişi tutuklandıPalu'da 4 kilo esrar ele geçti, 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.