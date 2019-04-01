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Hopa'da tüneldeki göçük için özel dağcılar bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, dün akşam meydana gelen göçükte düşen kaya kütleleriyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde, temizlik çalışmaları sürüyor.

Selçuk BAŞAR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde, dün akşam meydana gelen göçükte düşen kaya kütleleriyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde, temizlik çalışmaları sürüyor. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, tünelin üst kısmındaki riskli kayalar, dağcılardan oluşturulan özel ekiplerce düşürülerek yamaç temizlenecek. Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi. VALİ BÖLGEYE GELDİ Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçük meydana gelen tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar, dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi. ÖZEL DAĞCILAR KAYALARI TEMİZLEYECEK Ulaşımının denize paralel uzanan sahil yolunda, tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekipler sabah saatlerinde enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, yamaçta riski kayaların bulunduğu belirlendi. Yeni bir göçük ihtimali üzerine çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tünelin üst kısmında bulunan riski kayalar, dağcılardan oluşturulan özel ekipler tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından düşürülerek yamacın temizleme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Çalışmaların etaplar halinde sürmesi beklenirken, göçük oluşan tünelin iç kısmı da mercek altına alınıp, kontroller yapılacak. Öte yandan, gün ağarınca ortaya çıkan tünel ve çevresindeki göçüğün boyutu, drone ile de görüntülendi.

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Hopa'da tüneldeki göçük için özel dağcılar bekleniyorHopa'da tüneldeki göçük için özel dağcılar bekleniyor
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