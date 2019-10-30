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Hopa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

 ARTVİN’in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı.

Hayati AKBAŞ/HOPA, (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05:00 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan Şaban Atak idaresindeki 34 BK 4981plakalı otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı. Otobüsten inen sürücü Şaban Atak’ın ihbarı üzerine yerine gelen Hopa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.

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