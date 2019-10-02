HABER

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 3 ilde hassas burunlu köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette 27 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Mardin merkezli 3 ilde hassas burunlu köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette 27 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Mardin, Diyarbakır ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 27 kilo 650 gram esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 5 zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’inin tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi.

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Hoparlörden 27 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Kaçarken polisi ezip yaralayan 4 kişilik azılı hırsızlık çetesi yakalandıKaçarken polisi ezip yaralayan 4 kişilik azılı hırsızlık çetesi yakalandı
Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralıDiyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.