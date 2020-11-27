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Hoparlörden uyuşturucu, bilgisayar faresinden terazi çıktı

27.11.2020 13:19 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlöründen uyuşturucu, bilgisayar faresinden hassas terazi çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Kahramanmaraş’ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlöründen uyuşturucu, bilgisayar faresinden hassas terazi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmındaki hoparlör içine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ile bilgisayar faresi içerisine yerleştirilmiş minik hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili N.Ü. (24) ve M.Ü. (23) gözaltına alındı.

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