Hoparlörden uyuşturucu çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 700 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından U.Y, R.Y. ve R.Ç'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki hoparlöre gizlenmiş 700 gram skunk bulundu.
Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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