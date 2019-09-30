HABER

Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Çorum’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil hoparlörler ve cips paketleri içerisine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun, Ankara ve İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

Çorum’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil hoparlörler ve cips paketleri içerisine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun, Ankara ve İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen geçen narkotimler takibe aldıkları 3 aracı il merkezi ve Osmancık ilçesinde durdu. Narkotik köpeği Zeus’unda katıldığı operasyonda otomobillerde yapılan aramalarda hoparlörler ve araçların bazı bölümlerine gizlenmiş 84 adet ekstasy, 290 adet hap,200 gram skunk, 50 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."
300 ameliyat geçiren Kayra, sağlığına kavuşmak istiyor300 ameliyat geçiren Kayra, sağlığına kavuşmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.