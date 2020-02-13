Hope Hicks Beyaz Saray'a Geri Dönüyor

Başkan Trump'ın en çok güvendiği, yanında en uzun süre hizmet veren danışmanlarından Hope Hicks'in seçim kampanyasının ivme kazandığı bu dönemde Beyaz Saray'a geri döneceği açıklandı.

Trump'a danışmanlık yapacak olan Hicks, Başkan'ın üst düzey danışmanı ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner'la birlikte çalışacak. Hicks, Beyaz Saray İletişim Dairesi'nin bir parçası olmasa da Kushner'la ve Beyaz Saray Siyaset Direktörü Brian Jack'le yakın işbirliği içinde çalışacak.

Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında görev yapan, seçim kazanıldıktan sonraysa Washington'a taşınan Hicks, Beyaz Saray İletişim Başkanlığı görevini yürüttü. 2018'de Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra California'ya taşınan Hicks, Fox Şirketi'nin Başkan Yardımcılığı ve İletişim Baş Yöneticiliği görevlerini üstlendi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, “Hope ile yaklaşık altı yıl çalıştım ve hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki kendisi şimdiye kadar karşılaştığım en yetenekli ve becerikli insanlardan biri. Özgüveni, sadakati ve uzmanlığıyla beni her zaman etkilemiştir. Hope'u Beyaz Saray'da yeniden göreceğim için son derece heyecanlıyım,” diye konuştu.