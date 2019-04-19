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Hopi 4'üncü yaşını 7 milyon üyesiyle kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Boyner Grup'un Nisan 2015'de tüketicilerle buluşturduğu Türkiye'nin alışveriş app'i Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup'un Nisan 2015'de tüketicilerle buluşturduğu Türkiye'nin alışveriş app'i Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 130 üye markasıyla artık her 2 saniyede 1 alışveriş Hopi'yle yapılıyor. Hopi üstünden yapılan toplam alışverişin hacmi ise 4 yılda 14 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’nin inovatif alışveriş app'i Hopi, dördüncü yılına 7 milyon üye ile adım attı. Nisan 2015’te "alışverişin yeni icadı" olarak lanse edilen ve Türkiye’de mobil sadakat uygulaması sektörünü yaratarak inovatif tüketici teknolojilerini geliştiren Hopi büyümeye ve kazandırmaya devam ediyor.

Nisan itibarıyla 7 milyonuncu üyesini platforma eklemeyi başaran Hopi, hem tüketicilere hem de markalara kazandıran iş modeli sayesinde bugüne kadar 14 milyar TL’lik alışverişte kullanıldı.

Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye’de üretilen "big data" ve "yapay zekâ" teknolojileriyle öğrenen Hopi, üyelerinin karşısına kişiselleştirilmiş tekliflerle çıkıyor. Bu sayede Hopi her gün milyonlarca üyesine özel kampanya ve ürünler sunabiliyor. Bu özelikleri ile üyelerinin alışveriş alışkanlıklarını değiştiren Hopi, dakikada ortalama 33 alışverişte, yani her iki saniyede 1 kez kullanılıyor.

- Hopi ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın alındı

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan kargoya kadar 130 marka ve 8 binden fazla noktada kullanılabilen Hopi ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın alındı.

Hopililer en çok tekstil ürünü, akaryakıt ve ayakkabı satın alırken, bunları restoran harcamaları takip etti.

Teknolojisi ve iş modeli ile dünyanın ilgilendiği bir perakende ve alışveriş uygulaması konumuna ulaşan Hopi, sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk olma özelliğini koruyor.

Sunduğu kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi ile kullanıcısına en avantajlı fırsatları sunan Hopi, bu özelliği ile özellikle gelişmekte olan ülkelerden ilgi görüyor. Orta Doğu, Uzak Doğu, Güney Amerika’nın yanı sıra Avrupa pazarları için görüşmelerin devam ettiği Hopi yakın gelecekte Türkiye’den dünyaya açılan bir inovasyon olmaya hazırlanıyor.

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Boyner Grup hopi

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