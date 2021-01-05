HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Horasan’da çatı yangını korkuttu

Horasan’da çatı yangını korkuttu

05.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, Horasan ilçesine Bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde akşam 19.30 sıralarında meydana geldi.

Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Horasan ilçesine Bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okul Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri ve komşular alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Horasan ve Köprüköy ilçelerine ait itfaiye ekipleri eksi 16 derece soğukta yangına müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alarak mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlam, olumsuz kış şartları sebebi ile belediyeye ait misafir haneyi aileye tahsis edebileceklerini geceyi burada geçirebileceklerini söyledi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildiBitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Kayseri'de intihar girişimi! Polis böyle önledi

Kayseri'de korku dolu anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.