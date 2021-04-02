HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

02.04.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da kamyonet, motosikletli kuryeye çarptı.

Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

Erzurum’da kamyonet, motosikletli kuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. 25 HE 039 plakalı kamyonet, bir lokantada kuryelik yapan ismi öğrenilemeyen şahsın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden yere savrulan kurye, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı genç, daha sonra ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaretTarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğun trafik

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.