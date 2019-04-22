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"Horizon" İspanyol turistlerle Marmaris'e gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:02 | Son Güncelleme

"Horizon" İspanyol turistlerle Marmaris'e gelecek

"Horizon" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine bu sezon ilk kez İspanyol ağırlıklı yolcularıyla gelecek.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan yola çıkan "Horizan", 24 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde Marmaris'e ulaşacak.

Gün boyu limanda bağlı kalacak kruvaziyer yolcularının ilçe merkezinin yanı sıra İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerinde turistik yerleri gezeceği bildirildi. Ayrıca Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne de turlar düzenlenecek.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, İspanyol ağırlıklı turistlerin ilk kez ilçeye geleceğini söyledi.

Marmaris'e bu yıl 35-40 civarında kruvaziyerin geleceğini belirten Bayazıt, "Horizon adlı kruvaziyer ilçemize 18 kez daha liman ziyareti gerçekleştirecek. İspanyol ağırlıklı turistleri bu sezon ilk kez ağırlayacağız." dedi.

-"Horizon"

İspanyol kruvaziyer firması "Pullmantur Cruises"ın filosunda yer alan geminin 209 metre uzunluğunda ve 29 metre genişliğinde olduğu kaydedildi. 8 katlı gemide 9 güverte, bin 828 kişi ağırlama kapasitesine sahip 721 kabin, 3 açık yüzme havuzu, spa ve güzellik merkezi, spor salonları, casino, gece kulübü ile tiyatro salonu bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Horizon Kruvaziyer liman Marmaris Muğla

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