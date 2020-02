Horizon Zero Dawn PC’ye geliyor

Geçtiğimiz aylarda; Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls oyunlarının PC’ye gelmesinin ardından, Death Stranding’in de PC’ye geleceği resmi olarak açıklanmıştı.

HORİZON ZERO DAWN AMAZON'DA LİSTELENDİ

Şimdilerde ise PlayStation 4’ün ilk zamanlarında çıkan ve şahsen hak ettiği değeri göremeyen Horizon Zero Dawn, PC için listelendi. Sony’nin nadir Türkçe altyazı içermeyen oyunlarından olan Horizon Zero Dawn’ın PC’ye geleceği uzun zamandır söyleniyordu. Bugün ise alışveriş devi Amazon.fr üzerinde oyunun listelenmesi bu söylentileri doğruladı diyebiliriz.

Amazon’un Fransa sitesi üzerinde listelenen oyun kısa bir süre sonra listeden kaldırıldı. Ancak bunun hata olmadığı ve Horizon Zero Dawn’ın PC platformuna geleceği bu sayede bir kez daha kanıtlandı.

PlayStation 4 döneminde grafik motorunun hakkını donanımdan dolayı pek veremeyen oyunun, PC platformunda dudak uçuklatan grafikler ile geleceğini söyleyebiliriz. Sony’nin PlayStation 4 oyunlarının neden PC platformuna getirilmesine izin verdiği bilinmiyor.

Ancak buradan God of War, The Last of Us, Uncharted ve Marvel’s Spider-Man gibi oyunların PC’ye geleceğini düşünmeyin. Bunlar konsol sattıran oyunlar olduğu ve PS5’in de bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde destekleyeceği için PC’ye gelmeyeceğini kesin olarak söyleyebiliriz.

