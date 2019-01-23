Horlama ve uyku apnesi nedir, nasıl tedavi edilir?

“Cerrahi müdahalelerin gerekmediği apnesiz horlama ya da hafif şiddetli apne varlığında, ağıziçi protezleri ile horlamanın önüne geçilebilmektedir. Horlama protezlerinin; hazırlanması, uygulaması ve kullanılması oldukça kolaydır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Elter, açıkladı. Üst hava yollarında oluşabilecek herhangi bir daralma horlamaya sebebiyet verebilir. Şiddetli horlama esnasında nefes alıp vermenin tamamen durduğu kısa süreli aralıklar meydana gelir. Eğer ki bahsi geçen solunum duraklamaları, 10 saniyeden fazla sürüyorsa bu durum apne olarak adlandırılır. Bir hastaya apne teşhisi konması için, ya da apnenin şiddetinin belirlenmesi için kişinin muhakkak uyku merkezlerinde yatması ve apne testinden geçmesi gerekir. Uyku apnesi teşhisinde kullanılan teste “Polisomnografi" denir ve bu test ile uyku odasında uyutulan bireyin gece boyunca solunum ve beyin aktivitesi kaydedilir. UYKU APNESİ VARSA KALİTELİ BİR UYKUDAN SÖZ EDİLEMEZ!

Her horlamanın, apne sebebiyle meydana gelmediği unutulmamalıdır. Ancak apneli hastaların çok büyük bir kısmında, şiddetli horlama gerçekleşmektedir. Kişide uyku apnesi varsa kaliteli bir uykudan söz edilemez. Hastaların çoğunluğu uyku esnasında meydana gelen nefes tıkanıklıklarının farkına varmazlar. Ancak sabah yorgun ve baş ağrısıyla uyanma, gün içerisinde halsizlik, sürekli uykululuk hali, dalgınlık, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık gibi belirtiler horlamaya eşlik ediyorsa uyku apnesinden şüphe edilmelidir. Hasta ya da hasta yakınlarında horlama şikayeti varsa öncelikle bu durumun nedeni araştırılmalıdır. Burun tıkanıkları, saman nezlesi, geniz eti, yumuşak damaktaki anatomik farklılıklar gibi birçok sebeple horlama meydana gelebilir. Hastada horlama şikayeti var ise öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanı muayenesinden geçmelidir. Gerek görüldüğü takdirde hasta uyku merkezlerine yönlendirilir ve uygulanan testler sonucunde apne varlığı ve şiddeti netleştirilir. HORLAMA VE UYKU PROTEZLERİ PRATİK VE EKONOMİK ÇÖZÜM SUNUYOR!