Horma Kanyonu'na heyecan dolu yürüyüş yolu

Ayhan ACAR/PINARBAŞI (Kastamonu), (DHA)-KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Küre Milli Parkı içindeki Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi arasına yapılan 3 kilometrelik yürüyüş yolu tamamlanmak üzere. Kanyonda dağa balkon gibi monte edilen yürüyüş yolu heyecan yaratırken, kanyonun tüm güzelliklerini izleme imkanı sağlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, dünyada ilk kez bir kanyonun içerisine 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu yapıldığını söyledi.

Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Milli parkın içerisinde Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunuyor. Kastamonu Pınarbaşı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zara Çayı'nın içinden geçtiği Horma Kanyonu’nun çıkışında Ilıca Şelalesi güzelliği ile doğa tutkunlarını kendisine çekiyor.

YOL KAYALARA SABİTLENDİ

Kanyonu ziyaret edenlerin doğa harikasını daha kolay gezebilmesi için 2016 yılında yürüyüş yolu yapılmasına başlandı. Ahşap yürüyüş yolu çalışmaları 3 yıl sürerken, 30 kişi çalıştı. 3 kilometrelik yürüyüş yolunu kayalara sabitlemek için yaklaşık 50 santimetre boyunda 260 bin cıvata kullanıldı. Kayalar delinerek yürüyüş yolu için platformlar oluşturuldu. Yürüyüş yolunun ahşapları ve korkulukları yerleştirildikten sonra, önümüzdeki aylarda bölgeye gelecek turistlerin yol güzergahında güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilmeleri için güvenlik riskinin fazla olduğu bölgelerinin üst kısımlarına çelikten tel yapılarak, kaya parçalarının yürüyüş yoluna gelmesi engellenecek. Yolun gelecek yıl Mayıs ayında ziyarete açılması bekleniyor.