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Horma Kanyonu'na yeni yürüyüş yolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kanyonun ilk etabında bulunan yaklaşık 450 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu yenileniyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nun ilk etabında bulunan yaklaşık 450 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu yeniden yapılıyor.

Horma Kanyonu'nun gezilip görülmesi için içinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ahşap platform bulunuyor.

Platformun yaklaşık 10 yıl önce yapılan 450 metre uzunluğundaki ilk etabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) alınan yüzde 75'lik destekle yeninden yapılıyor.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Parklar olarak kanyonların gezilip görülebilmesi için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Horma Kanyonu'nun ilgi gören bir kanyon olduğunu belirten Başyiğit, "Kanyonun içinde bulunan ahşap yürüyüş yolu ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kanyon yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda. Bugüne kadar kanyonun büyük bölümüne ahşap yollar yaptık. Bu yollar ziyaretçiler tarafından da yoğun şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

Ahşap yolun ilk bölümünün eskimeye başladığını dile getiren Başyiğit, şöyle devam etti:

"Kanyonun başlangıcında bulunan tamamen ahşaptan oluşan 450 metrelik yolda eskimeler oluştu. Güvenilir olmayan bir yapıya büründüğü için yenileme kararı aldık. İlk etabı projelendirerek KUZKA'ya sunduk. Yaklaşık 800 bin lira maliyeti olan ilk etabın yenilenme projesi KUZKA tarafından kabul edildi. Çalışmanın yüzde 75'i KUZKA, yüzde 25'i de bizim desteğimizle yapılıyor."

Başyiğit, kanyondaki çalışmaların sona ermesinin ardından bölgenin tanınırlığının artacağına inandığını kaydetti.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Bölge Müdürlüğünün Küre Dağları Milli Parkı'na yönelik proje hazırlayarak kendilerine başvurduğunu anlattı.

Projenin 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığını dile getiren Genç, "Küre Dağları Milli Parkı'na yönelik hazırlanan proje kapsamındaki diğer faaliyetlerin yanında, Horma Kanyonu içinde yer alan yürüyüş yolu ilk etabının yenilenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Sağlayacağımız destekle ilk bölüm içinde yer alan bu yol yenilenerek kanyon yürüyüşü için daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yolun yenilenmesinin bölge açısından önemli olduğuna dikkati çeken Genç, "Turistlerin kanyonu güvenli şekilde ziyaret etmelerine imkan sağlayacak bu projenin aynı zamanda Horma Kanyonu'nun doğa turizminde öne çıkmasına hizmet edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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