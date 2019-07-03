'Hormon tedavisi idrar kaçırmada çözüm değil'

İSTANBUL, (DHA)- İDRAR kaçırma problemi özellikle kadınlarda çok sık görülen sorunların başında geliyor. Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipilerinin sıkışma tipi idrar kaçırma, stres ve karışık tip idrar kaçırma olduğunu belirten Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ise menopoz ile idrar kaçırma arasındaki ilişki hakkında birçok farklı araştırmanın olduğunun altını çizdi.

Eski dönemlerde idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınların tedavisinde östrojen hormonunun kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Uygulanan östrojen hormon tedavisinin idrar kaçırma oranını azaltmak yerine özellikle stres tipi idrar kaçırma ve karışık tip idrar kaçırma riskini arttırdığı yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle idrar kaçırma rahatsızlığının tedavileri arasından östrojen replasman tedavisi kaldırılmıştır" dedi.

'MENOPOZ VE İDRAR KAÇIRMA ARASINDA DOĞRUDAN BİR BULGU YOKTUR'

Menopoz ile idrar kaçırma arasında doğrudan bir ilişki bulunamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan bu konuya açıklık getirdi ve şunları söyledi:

"Menopoz döneminde idrar kaçırma sıklığında artış görülebilir ancak bunun nedeni sadece menopoz denilemez. İdrar kaçırmada temel nedeni yaşlanmadır. Yaşlanma ile beraber mesane, kalp damar sistemi, ürolojik sistemler de yaşlanır ve farklı sorunlar oluşmaya başlar. Menopoz ile idrar kaçırma arasındaki ilişkiyi yüksek kanıt ile destekleyen bir bulgu yoktur. Menopoz sürecinde tedavi sürerken hijyenik mesane pedleri ile bu geçici durum kaldırılabilmektedir."

'ÖSTROJEN TEDAVİLERİ İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ İÇİN ÖNERİLMEMELİDİR'

Menopoz sonrasında kadınlarda en çok görülen şikâyetlere değinen Prof. Dr. Tarcan bunları şöyle sıraladı:

"Vajinal kuruluk, (vajina duvarlarında incelme ve iltihaplanma), idrar yolu kas kaybı bulunmaktadır. Bu şikayetlerin tedavisinde lokal östrojen tedavisi uygulanmaktadır. Ancak bu tedavinin temel amacı idrar kaçırma sorununu çözmek değil, şikâyetleri çözmektir. Ek bir bulgu olmadan sadece idrar kaçırma rahatsızlığının tedavisi için lokal östrojen tedavisi önerilmemektedir. Östrojen tedavilerinden en çok fayda gören kişiler vajinal kuruluğu olan ve buna bağlı olarak üretral hassasiyet yaşayan kişilerdir. Östrojen tedavisi uygulanmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta onkolojik risklerdir. Meme kanseri ve jinekolojik kanserler açısından hastada eğer östrojen kullanımını engelleyen bir durum östrojen tedavilerden ister sistemik olsun ister lokal olsun kaçınmak lazımdır. Günümüzde idrar kaçıran kadınlarda idrar kaçırmaya spesifik olarak bir hormon replasman tedavisinden söz etmek mümkün değildir."

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