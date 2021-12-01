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Hormonlu gıdalar hangi hastalıklara neden olur? Vücuda birçok zarar veriyor

01.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hormonlu gıda tüketimi birçok hastalığa sebebiyet verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak hormonlu gıdaların vücudumuzda hangi tehlikelere yol açtığı bilinmemektedir. Konu ile ilgili merak edilenleri anlatan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, hormonlu gıda tüketimi sonucu vücutta oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili bilgi verdi.

Hormonlu gıdalar hangi hastalıklara neden olur? Vücuda birçok zarar veriyor

Gıdalarda hormon kullanımı sıklıkla tartışılan bir konudur. Hayvan yetiştiriciliği, domates, patlıcan, patates, kabak, üzüm, elma, kavun, buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik gibi birçok gıdanın üretiminde hormon kullanılabilmektedir. Gıdalarda kullanılan hormonların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur.

KANSER GELİŞME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Gıdalarda kullanılan hormonlar kanser gelişme riskini artırmaktadır. Bu hormonların başında süt verimini artırmak için ineklere enjekte edilen genetiği değiştirilmiş sığır büyüme hormonu (rBGH) gelmektedir. rBGH sütte insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-I) artmasına neden olmaktadır. IGF-I hem normal hücrelerin hem de kanserli hücrelerin büyümesine neden olmaktadır. Kanda IGF-I seviyesinin artması lenf, göğüs, rahim ve yumurtalık, prostat, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerini ortaya çıkarabilmektedir.

HORMON BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR

Hormonlu gıdalar vücuttaki hormon dengesini bozarak vücutta şişme ve yağlanma, erken ergenliğin tetiklenmesi, kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde sperm sayısında azalma ve iktidarsızlık, erkek çocuklarda meme büyümesi gibi problemlere neden olabilmektedir.

ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR

Hormonlu gıdaların insanlarda neden olduğu diğer sağlık problemleri de alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjileri bağışıklık sistemi ilgilidir ve hormonlu gıdalar bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabilir. Buna bağlı olarak da dil ve dudak şişmesi ve kaşıntı, gözde kızarma ve şişme, nefes almada zorluk, abdominal ağrılar, diyare, kusma ve egzama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.


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