Horona farklı bir boyut kattılar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yapılan Nevruz kutlamalarında horon oynayan Afrikalı öğrenciler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

OMÜ’de Nevruz kutlamaları rektörlük önündeki alana fidan dikilmesiyle başlandı. Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve dekanlar fidan dikti. Samsun Valiliği’nin himayesinde, OMÜ Yaşam Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler doyasıya horon oynadı. Horon halkasında uluslararası öğrencilerin katılması ilginç sahneler oluşturdu. Hayatlarında ilk kez horon oynadıklarını belirten uluslararası öğrenciler, Türkiye’yi çok sevdiklerini söylediler.

Horona Samsun Valisi ve Rektör de katıldı

Öğrencilerin coşkusuna ortak olan Samsun Valisi Osman Kaymak ve OMÜ Rektörü Bilgiç, öğrencilerle birlikte horon oynadılar.

Etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Nevruz’un barış ve kardeşlik olduğunu belirtti. 19 Mayıs’ın 100. yılında OMÜ olarak 100 etkinlik yapacaklarını ifade eden Rektör Bilgiç, "19 Mayıs’a yakışır bir şekilde bütün önemli adımları atmaktayız. Sizlerle birlikte bu yılı çok daha anlamlı bir şekilde geçireceğiz. Dünyada her gün çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor. Dünyada olup bitenleri çok iyi okuyan görebilen bir nesle ihtiyacımız var. Bu nesil Türkiye’yi daha güçlü hale getirebilmek için üzerine düşen en önemli vazife çok çalışmak" dedi.

Nevruz’un baharın gelişini müjdeleyen, birliğin, beraberliğin, bereketin simgesi olduğunu belirten Vali Osman Kaymak ise, "Bu bahar sizlere, ülkemize bütün Türk dünyasına birlik beraberlik getirsin. Huzur getirsin. Bereket getirsin. Nevruz’la ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Ama asıl olan Türk dünyasında baharın gelişi olarak bize ifade ediliyor. O anlamda Türk dünyası bunu güzel gelenekleri ile birlik ve beraberliği ile kutluyor. Bir arada olmak, birbirimizi sevmek, birbirimizi anlamak ve bütünleşmek çok önemli" diye konuştu.