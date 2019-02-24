HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE BASKIN KAMERADA

Haber: Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da horoz dövüştürenlere baskın düzenleyen polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreste bulunan 10 horoz ise Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü2ne teslim edildi.

Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında horoz dövüştürülerek bahis oynandığı yönünde ihbarı değerlendiren Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler 18 Şubat günü saat 21.30 adrese baskın düzenledi. Horoz dövüşü devam ederken düzenlenen operasyonda E.T. (41), M.M. (30) ve E.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisler çatı katında bulunan 10 horozu Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Dövüşeri seyreden ve bahis oynayan 23 kişiye "Kumar Oynamak" suçundan idari işlem yapılırken, horoz sahipleri E.T. ve M.A. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 10 ayrı idari işlem, kumar oynatılan yerin sorumlusu olduğu belirlenen E.A. hakkında ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis Kamerası

-Horoz dövüşü

-İzleyenler

-Polislerin baskın anı

