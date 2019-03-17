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Horoz dövüştürenlere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine horoz dövüştürenlere polis ekiplerince operasyon yapılırken, 100 horoza ise el konuldu.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon yapıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine horoz dövüştürenlere polis ekiplerince operasyon yapılırken, 100 horoza ise el konuldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; horoz dövüşü için kurulmuş bir adet ringin olduğu, horoz dövüşüne iştirak edenlerin bu ring etrafında toplandığı tespit edilmiştir. İş yerinde 100 adet dövüş horozunun olduğu, dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, dövüş sonrası yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilaç ve 5 bin 395 TL para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili; 49 kişiye Kabahatler Kanununun 34’üncü maddesine göre 15 bin 680 TL idari para cezası uygulanırken, 14 şüpheliye (hayvan dövüştüren) 1072 Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ile 5199 Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem yapılmıştır. 100 adet horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz denetimler, aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.

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