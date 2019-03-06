Horoz dövüştürenlere para cezası

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, horoz dövüştürerek kumar oynatan 3 kişiye toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza kesildi.

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Günyurdu Mahallesi'ndeki M.E.'ye ait evin deposuna baskın düzenledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de eşlik ettiği baskında, jandarma ekipleri, 4 horozun dövüştürülerek bahis oynatıldığını tespit etti. Bu yolla bahis oynatan 3 hayvan sahibine toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de toplam bin 920 lira ceza uygulandı. 3 şüpheli hakkında ayrıca, kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

El konulan 4 Hint horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

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