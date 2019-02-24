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Horoz dövüşüne polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bir evin çatı katında horoz dövüştürerek bahis oynattığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Bahis oynadığı gerekçesiyle 23 kişi hakkında idari işlem yapılırken, dövüştürülen 10 horoz Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir evin çatı katında horoz dövüştürerek bahis oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat'ta Güzeltepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında horoz dövüştürülerek bahis oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve düzenlenen baskında E.T. (41) , M.M. (30) ve E.A. (23) gözaltına alındı. Dövüştürülen 10 horoz da muhafaza altına alınarak, Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Evde bulunan 23 kişiye kumar oynamak ve horoz sahipleri E.T. ile M.M'ye "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem, E.A'ya ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bahis horoz dövüşü kumar Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü

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