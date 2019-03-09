Horoz heykeli için Guinness'e başvurulacak

"Burası, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından Denizli'mizin güzelliklerini görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka güzergahı içerisine girecek. Onun için ben Hüseyin Gürlesin başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkede İstanbul'a birinci köprü yapıldı, 'Yaptırtmayız' dediler, yaptık, milletimizin hayır dualarını aldık. İkinci köprü ihtiyaç oldu, 'Yaptırtmayız' yaptık, dualar aldık. Üçüncü köprüye dediler, 'Yaptırtmayız', mahkemeden karar getirdiler, onlar karar getirene kadar hamdolsun onu da ülkemize kazandırdık. Havalimanları, şehir hastaneleri yaptık evet biz yapmaya devam edeceğiz onlar da 'Hayır' demeye devam edecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm simgesi olduğunu belirterek, açılan parkın şehre gelen turistler için yeni bir gezi alanı olacağını söyledi.

Biz milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz onlar da engellemeye. Bakınız Denizli'mizde bu güzel eserle ilgili çok dedikodu yaptılar ama hamdolsun bugün bu güzelliği yaşıyoruz. Rabb'im bu eserlerle bizleri buluşturmayı nasip eylesin. Böylesi horoz temalı bir seyir terasının açılması daha manidar. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de geride bıraktıkları 5 yılda tarihe not düşen projeleri hayata geçirdiklerini, sağlıktan eğitime, güvenlikten sosyal projelere, turizmden gençliğe Türkiye'de ilklere imza attıkları vizyon projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu projelerin içerisinde en özelinin birinci etabını da açacaklarını dile getiren Gürlesin, şunları belirtti:

"Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı. Burası için 2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvuru yaptık. Bozuk makilik olan bu alan için bir proje hazırladık. Yaklaşık 8 ay süren proje sürecinde nerede ağacın az olduğu ve hangi noktalara hangi temaları koyabiliriz diye gerçekten çok çalıştık, bu eserlerin ortaya çıkması için bir anlamda nakış nakış işledik. Projemiz Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulan bin 451 proje içerisinde tematik kent ormanı özelliği anlamında birinci seçildi, tematik olarak yapılan en büyük kent ormanı özelliğini taşımakta."