Horozlarla atışıyor, tavuklar onu horoz sanıyor

Sivas kent merkezi Esenyurt Mahallesinde yaşayan Orhan ve Emine Öztürk çiftinin 12 yaşlarındaki çocukları Baran Öztürk, hayvan sevgisinin yanında çıkardığı hayvan sesleriyle de dikkat çekiyor. Gününün çoğunu çok sevdiği hayvanlarının yanında geçiren Öztürk, adeta onlar gibi sesler çıkarıyor. Horoz başta olmak üzere; keçi, kaz, tavuk, ördek ve köpek yavrusu gibi hayvanların seslerini çıkaran çocuğu duyanlar kulaklarına inanamıyor. En çok ‘Amokachi’ adını verdiği horozu ile vakit geçiren küçük çocuk genellikle horoz sesini çıkarıyor. Öyle ki bazı mahalle sakinleri çocuğun ötüşüne “Vakitsiz öten horozun başını keserler“ atasözüyle karşılık veriyor.

HOROZDAN DUYDU ONUN GİBİ ÖTMEYE BAŞLADI

Baran Öztürk, horoz sesini çıkardığında kendisini gerçek horoz zannedenlerin olduğunu ifade ederek, “Tavuk, kaz, horoz, köpek ve keçim var. Onlarla beraber oyun oynuyorum. Horoz ve tavuk sesini çıkarıyorum ama kaz sesini tam çıkaramıyorum. Köpek sesi çıkarıyorum. Bir de keçi sesi çıkarıyorum. Amokachi’den öğrendim. Kendi ötüyordu. Bende deneyeyim dedim. Alıştım, şimdide ötüyorum. Vatandaşlar sen bunlarla çok ilişkili oluyorsun diyor. Horozlarla falan oynama diyorlar. Ama bense oynuyorum. Bazıları beni gerçek horoz zannediyor. Vakitsiz öten horozu keserim diyorlar” dedi.