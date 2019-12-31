Hortum böyle geldi, park halindeki tır dorsesinin tekerleri yerden kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece ortaya çıkan hortum, tonlarca ağırlıktaki tırın dorsesini adeta alıp savurdu. Tekerleri yerden kesilen dorse, yanında bulunan kamyona çarparak durdu. Hortumun dehşetini gösteren bu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manavgat, bu sabah adeta kabusa uyandı. Gece saat 23.15 sıralarında D-400 karayolu üzerinde bulunan Kızılot Mahallesi’nde aniden ortaya çıkan hortum, Hacıobası ve Doğançam mahallelerinde etkili oldu. Onlarca iş yeri ve evde hasara yol açan hortumun etkisi sabah saatlerinde ortaya çıktı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı hortumda esnaf sabah adeta savaş alanına dönmüş iş yerleriyle karşılaştı. Kızılot Mahallesi’nde bir otel lojmanı ve bazı evlerin çatılarına zarar veren hortum, en fazla Hacıobası Mahallesi’nde ve D-400 Karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde etkili oldu.

Antalya-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi’nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde park halindeki tonlarca ağırlıktaki dorse, hortumun etkisiyle adeta tekerlekleri yerden kesilip savrularak yanında bulunan kamyona çarptı.

