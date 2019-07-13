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Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen çarşamba gecesi yaşanan hortum felaketi güvenlik kameralarına yansıdı.Ayvalık’ta özellikle Engürü Sitesi, Sahilkent ve Altınova mahallelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı’nda etkili olan hortum tahribata sebep oldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen çarşamba gecesi yaşanan hortum felaketi güvenlik kameralarına yansıdı.
Ayvalık’ta özellikle Engürü Sitesi, Sahilkent ve Altınova mahallelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı’nda etkili olan hortum tahribata sebep oldu. Camları kırılan onlarca işyerinden biri olan gözlük mağazasında bulunan güvenlik kamerası hortum dehşetini an be an gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mağazanın camlarını kıran hortum ve şiddetli yağış sırasında mağazanın içerisinde 2 kişinin kaldırmakta zorlandığı çelik masaların bir kağıt parçası gibi uçuşması net olarak görüldü.
Mağaza sahiplerinden Burak Erdoğan, güvenlik kamerasından dehşet anlarını izlerken adeta kanlarının donduğunu söyledi. Sadece 5 dakika süren hortum sırasında vitrinin kırıldığını anlatan Burak Erdoğan, “O hızla mağaza içerisini alabora eden hortum daha sonra mağazanın yan camını da kırarak dışarıya çıkmış. Tabii o anlarda da içeride ne var ne yoksa her şeyi uçurmuş” dedi.
Mağazada yaklaşık 40 bin liralık hasar oluştuğunu kaydeden Erdoğan, “Mağazamız sigortalıydı. Bu yüzden henüz alamasak da sigorta firmasından zararımızın bir kısmını tahsil edebileceğiz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ödeme tarafımıza yapılmadı. Afeti güvenlik kamerasında izledikten sonra Allah’a şükrediyoruz” diye konuştu.

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
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