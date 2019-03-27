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Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesiyle bir işçinin havaya uçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, 25 Mart Pazartesi günü Kadirli Belediyesi Sebze Hali’nde başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından çıkan hortumda gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler de uçmaya başladı.

Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesiyle bir işçinin havaya uçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, 25 Mart Pazartesi günü Kadirli Belediyesi Sebze Hali’nde başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından çıkan hortumda gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler de uçmaya başladı. Haldeki bir iş yerinde çalışan Sadık Kocadallı, uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı. Ancak hortum şemsiyeyle birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakıp uzaklaşırken Kocadallı, şemsiyeyle birlikte yaklaşık 5 metre yüksekliğe kadar çıktıktan sonra düştü. Hafif yaralanan Kocadallı’nın şemsiye ile birlikte havalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Şemsiye ile birlikte havalanan Sadık Kocadallı isimli işçi, "O gün hortum çıktı. Biz burada çalışıyorduk. Şemsiyemizi kapatalım dedik. Ben şemsiyenin üzerine çıktım. Bizi 4-5 metre havaya kaldırdı. Artık olacak gibi değil şemsiye halen gidiyor bende kendimi yere attım. Öyle bir hadise oldu. Şemsiye elektrik direğine çarptı durdu” dedi.

Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

Hortum işçiyi demir şemsiyeyle böyle uçurdu

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