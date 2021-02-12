HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

12.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

İzmir Çeşme’de dün akşam saatlerinde gerçekleşen hortum, Alaçatı Mahallesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğini adeta yerle bir etti. Olay esnasında çiftlikte görevli çobanların kendisini aradığı söyleyen çiftlik sahibi ise “Beni arayıp çiftlik falan kalmadı dediler” diyerek olayın büyüklüğünü anlattı.

Dün akşam saatlerinde Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan fırtına sonucu oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Hortumdan etkilenen bir çiftlikte 4 büyükbaş hayvan telef olurken, birçok hayvan da sakatlandı.

'BÜYÜK BİR FELAKETTİ'

Yaklaşık 250 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin duvarları yıkılıp çatısı uçarken, olayın olduğu saatlerde evde olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Şaban Özen, “Büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin bir daha. Şu anda sağlam kalan hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer çiftliğimizden kesilmesi için hayvan gönderiyoruz buradaki hayvanlarımıza yer açılması için. Olayın olduğu saatlerde çiftlikte iki çobanım bulunuyordu beni aradılar ‘Abi dam, ahır hiçbir şey kalmadı hepsi çöktü burada’ dediler. Hemen geldim çiftliğe ve her yerin yıkılmış olduğu bir manzara ile karşılaştım. İlk gördüğümde kriz geçirdim resmen. 250 hayvan vardı bu çiftlikte 4-5 tanesi telef oldu, 3 tane hayvanın da ayağı kırıldı. Şu anda tek isteğimiz buradaki hayvanları çıkartmak” diye konuştu.

AW241395_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandıGenç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Meteoroloji uzmanından kar yağışıyla ilgili yeni uyarı! Pazartesi ve perşembeye dikkat!

İstanbulluları uyardı: Pazartesi ve perşembeye dikkat!

CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama!

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Dikkat çeken açıklama!

Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Genç çiftin cansız bedenleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Gözyaşlarına boğuldular! Onlarca köpek dağlık alanda ölüme terk edildi

Gözyaşlarına boğuldular! Dağlık alanda ölüme terk edildiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.