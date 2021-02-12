Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

Dün akşam saatlerinde Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan fırtına sonucu oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Hortumdan etkilenen bir çiftlikte 4 büyükbaş hayvan telef olurken, birçok hayvan da sakatlandı.

'BÜYÜK BİR FELAKETTİ'

Yaklaşık 250 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin duvarları yıkılıp çatısı uçarken, olayın olduğu saatlerde evde olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Şaban Özen, “Büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin bir daha. Şu anda sağlam kalan hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer çiftliğimizden kesilmesi için hayvan gönderiyoruz buradaki hayvanlarımıza yer açılması için. Olayın olduğu saatlerde çiftlikte iki çobanım bulunuyordu beni aradılar ‘Abi dam, ahır hiçbir şey kalmadı hepsi çöktü burada’ dediler. Hemen geldim çiftliğe ve her yerin yıkılmış olduğu bir manzara ile karşılaştım. İlk gördüğümde kriz geçirdim resmen. 250 hayvan vardı bu çiftlikte 4-5 tanesi telef oldu, 3 tane hayvanın da ayağı kırıldı. Şu anda tek isteğimiz buradaki hayvanları çıkartmak” diye konuştu.

Kaynak: İHA

