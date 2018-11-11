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Hortum, karavanı ve yanında duran kişiyi 15 metre uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi denizde 2 ayrı hortum çıktı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi denizde 2 ayrı hortum çıktı. Hortumlardan biri kıyıda park halindeki karavanı ve yanında duran Onur Kuş'u (31) havalandırıp yaklaşık 15 metre uçurdu. Yere düşen Onur Kuş yaralanırken, karavanda zarar meydana geldi.

Gazipaşa Selinus Sahili'nde saat 15.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Kıyıya doğru ilerleyen hortum, sahilde park halinde bulunan karavanı havalandırdı. Karavanın yanında duran Onur Kuş da hortumla birlikte yükseldi. Yaklaşık 7 metre yükselen Onur Kuş ve karavan, yaklaşık 15 metre kadar havalandıktan sonra boş araziye düştü.

Hortum kısa süre sonra etkisini yitirirken, bölgede şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Onur Kuş'a ilk müdahaleyi şiddetli yağış altında yaptı. Onur Kuş daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Onur Kuş'un hastanede yapılan ilk muayanesinde bacağında kırık olduğu tespit edildi.

'HORTUM CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ'

Hortum nedeniyle sahilde bulunan işletmelerden bazılarında da hasar meydana geldi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Adil Çelik, "Pazar günü güneşli bir havanın arkasından denizden iki hortum gelmiş. Karavanın biri ters dönmüş, yanında duran Onur Kuş'un kırıkları var ancak hayati tehlikesi yok. Buna da şükürler olsun. Maddi olarak bir karavan var. Başka bir zarar herhalde yok. Birkaç masa sandalye. Bereket boşluktan gelmiş, dağ kesmiş, şehre doğru inse daha büyük tehlike. Geçmiş olsun" dedi.

'HAYATTA OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ'

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Onur Kuş, "Bir anda yağmurla birlikte denizde hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karaya ulaştı, üzerimize doğru geldi. Korunmak için karavana girdik. Hortum karavanı içine alarak devirdi. Takla atarak boş tarlaya sürükledi ve durdu. Hortum nedeniyle iki bacağım da kırık oluştu. Hayatta olduğumuz için şanslıyız. Birkaç karavan daha vardı. Arkadaşlarımız da panik yaşadı. Arkadaşlarımız hemen 112'ye haber verdi" diye konuştu.

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