Hortum Manavgat’ı yıktı geçti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum birçok iş yerini yerle bir ederken, binaların çatılarını yüzlerce metre ileriye fırlattı. Antalya-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi’nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Hacıobası Mahallesi’nde restoran ve seyyar manavı yerle bir eden hortum, Mehmet Kaplan isimli vatandaşa ait muz serasında da büyük çapta hasara yol açtı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, havanın aydınlanmasının ardından jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yılın son günü hortuma yakalandılar

Manavgat 2019 yılının son gününde hortum felaketi yaşadı. D-400 Karayolu üzerinde bulunan Kızılot Mahallesi’nden başlayıp, Hacıobası ve Doğançam mahallelerinde etkili olan hortum birçok iş yerinde hasara yol açtı. Kızılot Mahallesi’nde bir otel lojmanı ve bazı evlerin çatılarına zarar veren hortum, en fazla Hacıobası Mahallesi’nde ve D-400 Karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde etkili oldu.