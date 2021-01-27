HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi

Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi

27.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnlice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda hortum meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnlice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda hortum meydana geldi. Göcek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce çam ağacı zarar gördü. Kimi ağaçların köklerine yakın yerlerden kırıldığı görüldü. Kırılan ağaçların Fethiye-Muğla karayoluna düşmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Kuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendiKuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
1/

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Toplantı sonrası flaş 'Batı' açıklaması

16 yaşındaki genci sokak ortasında öldürmüştü! Cinayet anı güvenlik kamerasında

Korkunç olay! Liseli genç böyle öldürüldü

Konya, beyaza büründü

Konya, beyaza büründü

Panama bandıralı kuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi

Kuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi

Hamside av yasağı bir kez daha uzatıldı

Bakanlık duyurdu: Yasak uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.