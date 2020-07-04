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  4. Hortum pazar şemsiyesini uçurdu, 30 kişi zor tuttu

Hortum pazar şemsiyesini uçurdu, 30 kişi zor tuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Antalya Serik Hali'nde bir anda ortaya çıkan hortum, pazar şemsiyelerini uçurdu. Otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi 30'a yakın esnaf güçlükle tutup, kaldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hortum pazar şemsiyesini uçurdu, 30 kişi zor tuttu

Serik ilçesinin yaş sebze ve meyve halinde ortalığı savaş alanına çeviren hortum, geçen perşembe öğle saatlerinde yaşandı. Hal esnafının öğle arası dinlendiği saatte önce rüzgar ardından hortum çıktı. Haldeki 15 büyük pazar şemsiyesi hortumun etkisiyle savrulmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, 30'a yakın esnaf otomobil üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Devrilen şemsiyeler 10'a yakın araca hasar verdi. Bir otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaf zor anlar yaşadı.

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‘İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM’

Serikli komisyoncu Hasan Ali Topçu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Topçu, "Biz içerde oturuyorduk önce fırtına, esinti çıktı. Dışarı çıktık çadırlar havada uçuyor. 10 dakika içinde 15 şemsiye uçtu 10 araç da ufak tefek hasar gördü. İlk defa Serik Hali'nde böyle bir şey ile karşılaştık, Allah bir daha kaza bela göstermesin" dedi.

Halde nakliyeci olan İbrahim Güç ise, "Bir an da rüzgar geldi, ortalık karıştı. Şemsiyenin bir tanesi binanın üzerine kadar uçtu. Araçların üzerine düştü. İlk defa böyle bir şey yaşadım" diye konuştu.

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Görüntüler Türkiye'den! Hortum sırasında şemsiye ile birlikte uçtuGörüntüler Türkiye'den! Hortum sırasında şemsiye ile birlikte uçtu

(DHA)

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