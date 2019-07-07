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Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında, hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.

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Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralıHortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralıHortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralıHortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı

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