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Hortum Sonrası Kayıplar Aranıyor

12.12.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın orta kesimlerini vuran ve onlarca kişinin ölümüne neden olan hortum sonrası ekipler oluşan enkaz yığınlarında arama yapıyor

Amerika’nın orta kesimlerini vuran ve onlarca kişinin ölümüne neden olan hortum sonrası ekipler oluşan enkaz yığınlarında arama yapıyor.

Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear en az 70 kişinin ölmüş olabileceğini açıklamıştı. Hatta Beshear bu sayının eyaletteki 10 bölgede toplam 100’ü de geçebileceğini kaydediyor.

Mayfield’de bir mum fabrikasını enkaza çeviren hortum sonrası 40 kişi enkazdan kurtarılmıştı.

Ekipler şimdilerde enkazdan daha fazla canlı çıkarmaya çalışıyor ama umutlar da azalıyor.

Hortum sırasında fabrikada 110 kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Kentucky’de yetkililer mum fabrikasındaki enkazın kaldırılması için ağır ekipmanların kullanıldığını belirtti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında cansız bedenler de bulundu ama sayı açıklanmadı.

Enkaz kaldırma çalışmaları, itfaiye istasyonu ve acil hizmetler servisi merkezinin de hortumdan etkilenmesi nedeniyle zorlukla ilerliyor.

Hortum toplamda 6 eyaleti vurdu.

Amazon’a ait bir tesisi vuran Ilinois eyaletinde de 6 kişi yaşamını yitirdi. Tennessee’de 4, Arkansas eyaletinde 2, Missouri’de de 2 kişi hayatını kaybetti.

Hortumun Amerikan tarihinde en uzun yolu izleyen en şiddetli hortum olabileceğini belirtiliyor.

Yetkililer, hortumun yaklaşık 400 km yol katettiğine dikkat çekiyor.

Bu alandaki rekor en son 1925 yılında tespit edilmişti.

O yılki hortum 355 km boyunca devam etmiş ve 3 eyalette etkili olmuştu.

Başkan Joe Biden Kentucky için acil felaket beyannamesini onayladı ve hortumdan etkilenen bölgeler için destek sağlayacaklarını belirtti.

Missouri’de de yetkililer hortumun yüzlerce evi ya yıktığını ya da zarar verdiğini belirtti.

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, hortumun vurduğu bölgelerde incelemerde bulunurken eyalette fazla can kaybı olmamasının dikkate değer olduğunu belirtti ve yaşananları ‘felaket’ olarak niteledi.

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