HABER

Hortum ve fırtına, meyveleri sahile sürüklemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

ANTALYA ile ilçelerinde etkili olan hortum, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasar gören narenciye bahçelerindeki portakal ve mandalinaların, Konyaaltı Sahili'ne sürüklendiği görüldü.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA ile ilçelerinde etkili olan hortum, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasar gören narenciye bahçelerindeki portakal ve mandalinaların, Konyaaltı Sahili'ne sürüklendiği görüldü. Antalya'da, 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Kemer, Kumluca ve Finike'de son 1 haftada etkili olan hortum ile fırtına sonrası hasar gören bahçelerdeki portakal ile mandalinalar, yağış nedeniyle yükselen derelerden denize döküldü. Kent merkezinde, Boğaçayı çevresindeki üretim alanlarının yanı sıra Antalya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kumluca ve Finike ilçelerinden denize dökülen narenciye ürünleri, akıntıyla Konyaaltı Sahili'ne sürüklendi. Dev dalgalarla kıyıya vuran odun ve ağaç dalları arasındaki yüzlerce kilo portakal ve mandalinalar dikkat çekti. Dalgaların plaja sürüklediği narenciye ürünlerini bazı kişilerin topladığı görüldü.

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandıRektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı
700 gram doğan Deva bebek yaşama tutundu700 gram doğan Deva bebek yaşama tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.