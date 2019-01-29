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Hortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:22 | Son Güncelleme

EGE ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan fırtına ile sağanak, pazar tezgahlarını da vurdu.

Hortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurdu

Hande NAYMAN-Şengüler YEŞİL/İZMİR, (DHA) - EGE ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan fırtına ile sağanak, pazar tezgahlarını da vurdu. Menderes Nehri'nin taşmasıyla tarlalar, sular altında kalırken, hortumun etkili olduğu Antalya'da ise tarım alanlarının ve seraların zarar görmesi nedeniyle bu bölgelerden mahsul getirilemedi. İzmir'deki pazar tezgahlarında patlıcan 12 TL, dolmalık biber 12- 14 TL, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL'lik etiketlerle satıldı.
Ege Bölgesi'nde birkaç haftadır etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da fırtına ve hortumlar, tarım alanlarına ve seralara zarar verdi. Antalya'da yetiştirilen mahsuller, azalırken, pazardaki fiyatları ise yükseldi. Son 20 yılın en kuvvetli yağışlarının olduğu ve metrekareye 203 kilogram yağmurun düştüğü Manisa'da da etkili olan sağanak sonucu tarım alanları zarar gördü. Menderes Nehri'nin taşmasıyla ekili ve dikili tarım alanları, göle döndü. Karşıyaka'daki çok katlı pazar yeri ile Balçova'da viyadük altında kurulan pazar yerinde hortum ve sağanağın fiyatlara yansıması görüldü. İzmir pazarlarında patlıcanın kilosu 12, dolmalık biber 12- 14, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL'ye yükseldi. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, satış yapamamaktan, kent sakinleri de doya doya sebze yiyememekten dert yandı.
'ONLAR DA BİZ DE ŞOKTAYIZ'
Havaların soğuması ile son dönemde etkili olan fırtına ve yağışların fiyatları yükselttiğini belirten bölge esnafından Mehmet Yedikardeş, fiyat artışının ürün azalmasından kaynaklandığını söyledi. Yedikardeş, "Şu anda biber 10 TL'den 12 TL'ye, patlıcan 8 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Tarlalarda ürünler azaldı. Vatandaştan çok tepki alıyoruz. Onlar da şokta, biz de şoktayız. Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum. Geçen sene patlıcan 3 TL, biber 5 TL'ydi. Bu sene bu fiyatların tam 2 katına satış yapıyoruz. Biz Antalya'dan sebze getiriyoruz ve Antalya'daki fırtına fiyatları daha da artıracak; ama havalar ısınırsa fiyatlar biraz düşer" dedi.
'TEMEL GIDALAR, ERTELEMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Ispanak satışı yapan Ahmet Altıntop ise ürünün fiyatının 5 TL'den 8 TL'ye yükseldiğine değinerek, "Ege ovasının genelini sel bastığından dolayı haliyle çiftçi tarlaya giremedi. Kuru yerlerdeki ürünler de yetersiz kaldı. O yüzden fiyatlar yükseldi. Manisa Gediz'de ova su altında kaldığı için fiyatlar yükseldi. Vatandaş bugün almasa da yarın alacak. Bunlar temel gıdalar, ertelemek mümkün değil" diye konuştu.
'FİYATLAR DAHA DA YÜKSELİR'
Karşıyaka çok katlı pazar yerinde domates satışı yapan Kenan Oğuz da Antalya'daki hortum, fırtına ve selin seraları tahrip etmesi nedeniyle domatesin fiyatının 7 TL'ye yükseldiğini kaydederek, "Vatandaş tüketmiyor, biz de satamıyoruz. Kilo başı, 50 kuruş kar ediyoruz. Bunun nakliyesi, KDV’si de var. Fiyatlar bundan sonraki süreçte de daha yükselir, diye tahmin ediyorum" dedi.
'VATANDAŞ ZORLANIYOR'
Artan fiyatlar yüzünden satışların durduğunu dile getiren bölge esnafından Hazret Tekin ise "Antalya'daki sel, malın bulunmaması yüzünden fiyatları yükseltti. Olay yeni gerçekleşti; ancak ürünler ortalama üstüne 1'er TL daha artacak, diye düşünüyorum. Biber 10- 12, salatalık 5- 6 TL'den, patlıcan 10- 12 TL'den satılıyor. Vatandaş zorlanıyor, 2 TL'lik biber almak zorunda kalıyor" diye konuştu.
'ÇOĞU KİŞİ ALAMIYOR'
Fiyatların çok yüksek olduğundan yakınan Yılmaz Koç, esnafın en fazla kilo başına 1- 2 lira kar koyduğunu öne sürerek, "Alan da satan da zorluk çekiyor, mağdur oluyor. Çoğu kişi alamıyor. Temel ihtiyaçlardan olduğu için insanlar alsa da çok az alıyor. Son dönemde birçok mahsulün suyun altında kaldığını biliyoruz. İster istemez fiyatlar da arttı" dedi.
Pazar alışverişi yapan Saadet Kara ise "Salatalık 6- 8 TL, kereviz 6 TL olmuş. Alabildiğimizi alabiliyoruz, diğerleri kalıyor. Fiyatlar bizi çok zorluyor. Mecburen ürünlerden az az almak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

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Hortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurduHortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurduHortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurduHortum ve sağanak, pazar tezgahlarını da vurdu

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