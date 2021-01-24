Hortuma kapılarak kaybolan Buse iki yıldır bulunamadı

Antalya’da hortuma kapılan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın kayboluşunun üzerinden iki yıl geçti. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Buse’nin acılı ailesi, artık sadece kızlarının bir mezarı olmasını istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar’ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisi altında kalan otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar otomobilden çıkıp dere yatağından yola ulaşmaya çalışırken bağırarak yardım istedi. Yardıma gelenlere “Arabada çocuğum var” deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı. Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, Kemer Belediyesi ve özel sektöre ait iş makineleri ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Başta İçişleri, Çevre ve Orman Bakanları, Emniyet Genel Müdürü olmak üzere Antalya Valisi, kaymakamlar, belediye başkanları ve birçok siyasetçi ve bürokrat da arama çalışmalarını yerinde izlemek, geçmiş olsun dileklerinde bulunmak ve Acar çiftine destek olmak için Kemer’e geldi. Olayı haberlerden duyan birçok vatandaş da arama çalışmalarına destek olmak için Kemer’e akın etti. Yeraltı görüntüleme sistemleri üreten bir firma da cihaz ve eleman göndererek arama çalışmalarına destek verdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde aile üyeleri, sanayi esnafı ve protokolün de katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Buse Acar’ı bulabilmek umuduyla jandarma ekipleri dedektörler, kadavra ve iz takip köpekleri aralıklarla dere yatağında arama yaptı. Acılı anne baba da arama çalışmalarına katılıp, zaman zaman ellerine kazma kürek alıp şüphelendikleri noktaları umutla kazdı ancak tüm aramalara rağmen Buse’nin çantası, telefon şarj cihazı, küpe ve ayakkabısının teki ile otomobilin tamponu dışında hiçbir bir iz bulunamadı.

Acılı baba derenin temizlenmesini istedi

Baba Ahmet Acar, iş yerinin hemen arkasındaki derede kaybolan kızının bulunması için dere yatağında biriken kumun DSİ tarafından temizlenmesini talep etti ve toprak altındaki kemiklerin bulunması için jeoradar getirilmesini istedi. Küçük bir umut ışığını bile değerlendirmek için çırpınan acılı anne baba, Buse’nin bulunduğu yeri rüyasında gördüğünü söyleyenlerin, çubukla arama yapanların ihbarlarını bile değerlendirerek dere yatağında birçok noktayı kazdırdı.

Nasıl kaybolduğu halen meçhul

Baba Ahmet Acar kızının dere yatağında olduğuna inansa da Buse Acar’ın nasıl kaybolduğuna ilişkin bir görüntü, güvenlik kamerası kaydı ve annesi dışında görgü tanığı bulunmadığı, annesi de hortumun otomobile çarptığı anda kendini kaybettiği için talihsiz kızın dereye mi düştüğü, hortum tarafından mı götürüldüğü konusunda net bir bilgi halen bulunamadı. Hortum sanayi sitesine ulaşmadan kısa süre önce yüksek gerilim hatlarını devirdiğinden elektriklerin kesik olması ve güvenlik kameralarının çalışmaması da Buse’nin nasıl kaybolduğunun kesin olarak tespitini zorlaştırdı. Bu yüzden genç kız hem karada, hem dere yatağında ve denizde arandı.

Geçen yıl kızları için mevlit okutan ve pişi dağıtan anne-baba, bu yıl pandemi sebebiyle kızlarının kayboluşunun yıldönümünü evlerinde dua ederek geçiriyor.

