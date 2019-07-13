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Hortumda hasar gören iş yerinin kamera kayıtları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Hortumda hasar gören iş yerinin kamera kayıtları ortaya çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde önceki gün meydana gelen hortumda hasar gören iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlçede 11 Temmuz Perşembe günü etkili olan sağanak ve hortumun Cumhuriyet Meydanı'ndaki gözlükçüde yol açtığı hasar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda gözlükçünün vitrin camının kırılması, gözlüklerin uçuşması, masa ve sandalyelerin savrulması yer alıyor.

İş yeri sahibi Burak Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde kanlarının donduğunu söyledi.

Hortumun iş yerinin camlarını kırdığını belirten Erdoğan, "Tabii o anlarda içeride ne var ne yoksa her şeyi uçurmuş." dedi.

Erdoğan, iş yerinde 40 bin liralık hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

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ayvalık hortum güvenlik kamerası

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