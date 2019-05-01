Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Kemer'de 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi'ne düşen üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekibin katılımıyla karadan, denizden ve havadan yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar bulunamadı. Annesi Ayla ve babası Ahmet Acar, 97 gündür haber bekledikleri Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü gıyabi cenaze namazı düzenlenmesine karar verdi.

Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.