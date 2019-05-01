HABER

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Kemer'de 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi'ne düşen üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekibin katılımıyla karadan, denizden ve havadan yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar bulunamadı. Annesi Ayla ve babası Ahmet Acar, 97 gündür haber bekledikleri Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü gıyabi cenaze namazı düzenlenmesine karar verdi.
Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacakHortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacakHortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacakHortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Büyüleneceksiniz! İşte Van Gölü'nün gizli güzelliğiBüyüleneceksiniz! İşte Van Gölü'nün gizli güzelliği
Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!
Bursa'da 1 Mayıs kutlandıBursa'da 1 Mayıs kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.