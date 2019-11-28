Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar

Giresun’da hortum ile iş makinası ve çekiciden 100 litre mazot çalındı.

Olay, Güce ilçesine bağlı Gürağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidroelektrik Santral Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan Ş.C.’ye ait iş makinası ve çekicinin yakıt deposunda hortum vasıtasıyla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mazot hırsızlığı gerçekleşti.

100 litre mazotun çalındığı olayla ilgili yapılan ihbar sonucu bölgede kırmızı renkli bir otomobilin görüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

